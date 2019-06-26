Bartın Üniversitesi 11’inci mezunlarını uğurladı

Bartın Üniversitesi 2018-2019 akademik eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte bu yıl 11’inci mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.

Bartın Üniversitesi sona eren 2018-2019 akademik eğitim-öğretim yılının ardından mezuniyet töreni düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Bartın Valisi Sinan Güner, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, daire amirleri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı. Kurulduğu günden bugüne kadar tam 17 bin 717 öğrenciyi mezun eden Bartın Üniversitesi bu yıl ise 2 bin 830 öğrenciyi mezun ederken mezun olan öğrenciler arasında Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitiren Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun da yer aldı.

Dursun: “Tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum”

Öğrencilerin geçişiyle başlayan mezuniyet töreninde Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olarak onlarla birlikte mezuniyet heyecanını yaşayan İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, “Bartın Üniversitesi 11 yaşında ve 11’inci mezunlarını veriyor. Bugün bu mutluluğu öğrencilerimizle birlikte yaşamakta bizde büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan bugünlere kadar gelmesine katkı sağlayan Kurucu Rektörümüz Sayın Ramazan Kaplan’a, onun akademik personeline veherkese şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin 2008 yılında kuruluşunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve önergenin Meclise taşınmasında çok büyük katkıları olan AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a buradan bir kez daha şahsım ve Bartınlılar olarak teşekkür etmek istiyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza da geleceklerinde mutluluk, başarı diliyor ve onları sizlere yani ailelerine emanet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere ve ailelerine de seslenen Rektör Uzun, “Burada bu salonu dolduran sevgili anne ve babalara seslenmek istiyorum; Hanımefendiler ve beyefendiler,bugün en mutlu ve sevinçli günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Çocuklarınız bizim emanetimizdi. Onları kendi evlatlarımız olarak gördük, geleceğe en iyi şekilde hazırladık. Hayatınızın her aşamasının daha nice büyük mutluluklarla dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Sizleri en içten duygularla kutluyorum. Bundan sonra da çocuklarınız, aileniz ve bütün yakınlarınızla sağlıklı ve huzur içinde geçireceğiniz hayırlı ve uzun bir ömür diliyorum. Sevgili öğrencilerim, gelecek için umutlu olun. Bizim en büyük gücümüz siz mezunlarımızsınız. Bu nedenle üniversitemizle irtibatı koparmayalım. Bartın Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıtlarımızı mutlaka yapalım.Unutmayın, Bartın Üniversitesi’nin en büyük gücü siz mezunlar, önümüzdeki günlerde de bu büyük ailenin bir parçası olmaya devam edeceksiniz. Övünmek ve mutlu olmak hepinizin hakkı. Bu düşüncelerle 2018-2019 akademik yılı mezuniyet törenimize teşrifleriniz için yürekten teşekkür ediyor, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Mutluluğunuz daim olsun.” dedi.

“Bartın Üniversitesi her yıl gelişiyor ve büyüyor”

Bartın Valisi Sinan Güner de “Bartın Üniversitemizin genç mezunları, 2018-2019 akademik yılında sizlerin mezuniyetinizi tebrik ediyorum.

11. yılında 18 bin öğrenciyi geleceğe hazırlayan Bartın Üniversitemiz 9 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 12 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 170 farklı program ile Ülkemizin Yükseköğretim alanına katkı sunmaktadır. 11 yıllık bir üniversite olmasına rağmen eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda elde ettiği başarılarınıgörmekİlimizve bizler için gurur verici bir durumdur. Ülkemizin her ilinin üniversitelerle buluşmasına katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve üniversitemizin başarısını artırmak için özveriyle çalışan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum.Eğitimi tamamlayan gençlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, hepinizin tekrar mezuniyetini kutluyorum” dedi.

Vali Güner’in konuşmasının ardından öğrenciler diplomalarını alırken keplerini havaya atarak da mezun olmanın sevincini yaşadı.