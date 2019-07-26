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Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton atık topladı

Sıfır Atık Projesi kapsamında üniversite yerleşkesinde Ekim 2018'den bu yana yürütülen çalışma kapsamında 39 ton atık toplandı, bu sayede 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı

26 Temmuz 2019 Cuma 15:08
Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton atık topladı

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde, Sıfır Atık Projesi ile yaklaşık 10 ayda 39 ton 21 kilogram kağıt, plastik, cam, metal ve bitkisel atık ekonomiye kazandırıldı, bu sayede 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi, Bartın Üniversitesinde uygulanmaya devam ediyor.

2018 yılı ekim ayında pilot uygulaması rektörlük binası ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde başlatılan proje, bir ay içinde Bartın Üniversitesinin Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile'deki tüm birimlerine yaygınlaştırıldı.

Bu sayede, Bartın Üniversitesi yerleşkelerinden 19 ton 220 kilogram kağıt, 13 ton 178 kilogram plastik, 4 ton 228 kilogram cam, 295 kilogram metal ve 2 ton 100 kilogram bitkisel atık ekonomiye kazandırıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, proje ile kaynağında ayrıştırılan atıklarla çevreye verilen zarar önlenirken, önemli ekonomik olarak kazanımlar elde edildiğini, bu çerçevede kağıt, metal, cam, plastik ile bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesiyle 1 milyon 743 bin kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak olan 874 ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti.

Atıkların geri dönüştürülmesiyle çevreye salınan sera gazı miktarının azaltıldığını ve 79 bin 379 kilovat enerji kazanımı da elde edildiğini aktaran Uzun, kısa zamanda çevreyi koruma anlamında önemli bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini bildirdi.

Ülkenin her alanda uygulamaya koyduğu kalkınma hamlesiyle daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için başlatılan seferberliğe katkı sunmayı gaye edindiklerini vurgulayan Uzun, "Ülkemiz geneline yaygınlaştırılan projeyi bu doğrultuda oldukça anlamlı buluyor, bize gelecek nesillerin bir emaneti olan çevremizi, yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için gayret gösteriyoruz. Kısa zamanda önemli geri kazanımlar elde ederek, ülkemizin gelişimine değer kattığımız için mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde, uygulamanın şu ana kadar ki sonuçlarından hareketle aldığımız önlemler sayesinde projeyi daha da etkili ve verimli uygulayarak, kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin en iyi 11. yeşil kampüsüyüz"

Bartın Üniversitesinin, yeşil kampüs anlayışıyla öğrencilerine doğayla iç içe bir ortam sunduğuna değinen Uzun, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye üniversiteleri arasında 11'inci oldu. Dünyada ise 348'inci en iyi yeşil kampüse sahibiz. Muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da üniversitemiz bu kapsamda çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Sürekli iyileşme anlayışıyla kampüslerimizi öğrencilerimiz için daha iyi hale getirmek, onları doğanın güzellikleri arasında eğitim görmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri."


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:08
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. Bartın Üniversitesi
  3. Bartın Üniversitesi Rektörü
  4. Prof. Dr. Orhan Uzun

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