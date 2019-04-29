Bartın TSO ve BAKKA’dan İstanbul’a iş gezisi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Ayakkabı ve Sayacılık faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla İstanbul’a 2 günlük teknik iş gezisi düzenlendi.

Program kapsamında Bartın TSO Başkanı Halil Balık ve beraberindeki heyet, İstanbul Türkiye Ayakkabıcılar Sayacılar Eğitim Vakfını (TASEV) ziyaret etti. Birinci gün gerçekleşen ziyarette heyeti TASEV Başkanı Tan Erdoğdu karşıladı. Başkan Tan Erdoğdu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TASEV olarak Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile bir Protokol yapılarak her konuda Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneğine destek verebileceklerini belirtti.

Ziyarette konuşan Bartın TSO Başkanı Halil Balık, sayacılık ve ayakkabıcılık İstanbul’da olduğu gibi Bartın’da da cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi. Başkan Halil Balık, Sayacılık ile ilgili iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek istedik. Bunun için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Dernek üyeleri ile İstanbul’a teknik iş gezisi düzenledik. 2 günlük program kapsamında saya ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve firmalar ile görüşme fırsatımız olacak. Çok önemli firmalar var görüşeceğimiz. Onlara ilimizdeki yatırım imkanlarından bahsedip, sektörde atılacak sağlam adımlarla ilgili bilgiler alacağız. Üretim her nerde olursa olsun önce iline sonra ülkesine ekonomik kazanımlar sağlar. Bunun için Sanayi yatırım faaliyetlerinin İstanbul’dan Anadolu’ya yayılması gerektiği kanaatindeyim. Böylelikle insan göçünün de önüne geçilmiş olur’’şeklinde konuştu.

Heyet 2.gün Ziylan Ayakkabı, Polatlar Ayakkabı, Fosco Ayakkabı, AYSAD Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği ile TASD Türkiye Ayakkabıcılar Sanayi Derneğini ziyaret etti. Düzenlenen teknik geziye, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Şahin Baş, Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği Başkanı ve Cemre Saya sahibi Necati Sandıkçı, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Öğretmeni Rıza Arslan, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi teknik personeli Ferdi Köse, Bartın esnaflarından Bartini Uygun Kundura sahibi Mücahit Mekeç, Erfidan Ayakkabı sahibi Muhammet Erfidan, Okyanus Saya firmasından Halil Kurt ile Saya Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler katıldı.