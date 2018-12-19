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Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 8 polis ile 1 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, Zonguldak ve Karabük'te meslekten ihraç edilen 8 polis memuru ile bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şehir dışında yakalanan şüpheliler Bartın'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
  1. "FETÖ/PDY"
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
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