Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ/PDY'ye yönelik Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 8 polis ile 1 kişi gözaltına alındı19 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, Zonguldak ve Karabük'te meslekten ihraç edilen 8 polis memuru ile bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şehir dışında yakalanan şüpheliler Bartın'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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