Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, Zonguldak ve Karabük'te meslekten ihraç edilen 8 polis memuru ile bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şehir dışında yakalanan şüpheliler Bartın'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.