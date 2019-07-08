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Bartın merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
Bartın merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet aracılılığıyla iş adamlarını şantaj yaparak dolandırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.A, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve "Seni kızıma fotoğraf gönderirken yakaladım, savcılığa şikayet edeceğim" diyerek kendisine şantaj yapan S. Ç. olarak tanıdığı kişiye yaklaşık 1 yıldır belirli aralıklarla 1 milyon 287 bin 642 lira para yatırdığını belirterek şüpheliden şikayetçi oldu.

Söz konusu şantaj ve dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatan Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini S.Ç. olarak tanıtan kişinin gerçek adının M.Ö. olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili çalışmayı genişleten ekipler, M.Ö'nün küçük yaştaki kızını sosyal medya aracılığıyla maddi durumu iyi profilli kişilerle görüşmesini ve arkadaşlık kurmasını sağladığını belirledi.

İrtibata geçtiği iş adamlarına kızının cinsel içerikli fotoğraflarını gönderterek iş adamlarının da kızına fotoğraf göndermesini sağlayan M.Ö'nün, bu sırada hiçbir şey bilmiyormuş gibi aniden yakalama izlenimi verdiğini ve "Seni yakaladım, mahkemeye vereceğim" diyerek iş adamlarını korkuttuğunu ve daha sonra anlaşmaya davet ettiğini ortaya çıkaran ekipler, şüphelinin söz konusu kişilere IBAN numarasını vererek para gönderttiğini tespit etti.

Şüphelinin para göndermeyen kişiler için de "yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı" diyerek şikayette bulunduğu anlaşıldı.

Aynı yöntem ile Mersin'de de bir vatandaşın 518 bin lira parasına alarak hesaplarına geçirdikleri anlaşılan cinsel tacizli, şantajlı dolandırıcılık olayını tüm aile bireyleri tarafından bilindiği, para yatırılması istenen IBAN numaralarının da M.Ö isimli kadının kocası, kardeşi, görümcesi ve kayınbiraderine ait olduğu ortaya çıktı.

Ekiplerce Ankara, Kayseri ve Elazığ illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla olayla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada birçok hesap cüzdanı, mağdurlara ait olduğu düşünülen 79 bin lira para, bilgisayarlar, flash bellek ve dijital dökümanlar ele geçirildi.

Mağdurlar tarafından yatırılan paraların bankalardan M.Ö ve kocası S.Ö tarafından çekildiğine ait görüntüler elde edilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
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