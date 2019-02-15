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Bartın Irmağı Köprüsü temel atma töreni gerçekleştirildi

Bartın’da DSİ 23.

15 Şubat 2019 Cuma 20:40
Bartın Irmağı Köprüsü temel atma töreni gerçekleştirildi

Bartın’da DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen ve Bartın’ın yoğun şehir içi trafiğini ve şehir içi geçişlerini en aza indirmek amacıyla Bartın Irmağı Islah Projesi içerisinde yeralan“Bartın Irmağı Köprüsü”nün temeli düzenlenen törenle atıldı.


Törene Vali Sinan Güner, Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış,Siyasi Parti Temsilcileri,DSİ 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal, DSİ 233. Şube Müdürü Sançar Biçer, il müdürleri, mesleki kuruluş temsilcileri ilevatandaşlar katıldı.


Törenin açılış konuşmasıDSİ 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal tarafından yapıldı.


Tören Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç’un protokol konuşmaları ile devam etti.


Vali Güner de törende yaptığı konuşmasında, 2018 yılında yürütülen kamu yatırımlarına değinerek Bartın’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasının temelini oluşturan ulaşım, enerji, çevre ve sosyal altyapı yatırımları kapsamında önem arz eden çalışmaların 2018 yılında gönderilen ödenekler doğrultusunda hedeflere ulaşıldığını,2019 yılında ise ödeneklerin belirlenmesi durumunda çalışmalara hızlı bir şekilde devam edileceğini belirtti.


İnkumu’ndaki katı atık depolama alanının kaldırılarak düzenli atık bertaraf tesisi yapılması projesinde projelendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Güner,“ Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2. Yüz günlük eylem planında İlimizde yapılması emredilen engelli vatandaşlarımızın günlük bakımları ile uygun eğitim ve beceri kazandırma amaçlı “Gündüz Bakım Evi” açılması çalışmalarına da başlanıldı” dedi.


Vali Güner, “Bartın’ın en büyük sorunlarından birisi olan yoğun şehir içi trafiğini ve şehir içi geçişlerini en aza indirmek amacıyla yapımına karar verilen Bartın Irmağı Köprüsü’nün hayata geçirilmesinde emeği geçen DSİ Genel Müdürü Sayın Mevlüt Aydın, merkezve bölge teşkilatı çalışanlarını, yapımı üstlenen inşaat firmasını kutluyorum.”dedi.


Törende okunan duaların ardından Vali Güner ve il protokolü tarafındanBartın Köprüsünün Temeli için butona basıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:40
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