Bartın Belediyesi’nden kadınlar matinesi

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Kadınlar Matinesi, bayanların eğlenceli dakikalar geçirmesine neden oldu.

Matinede Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca sahne performansıyla beğeni kazandı. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen matineye, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Nuran Akmaz, Sevil Soyak, Dijle Atmaca, Nihal Saklı ve çok sayıda bayan katıldı.

Bartın Belediyesi tarafından periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Kadınlar Matinesine ilgi her geçen zamanda artıyor. Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenen kadınlar matinesinde, hediye çekilişleri yapılarak, şanslı olan bayanlara hediyeler verilmeye devam ediyor. Kadınlar Matinesi’ne katılan her yaş gurubundan bayanlar, sevilen Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca’nın şarkıları ile keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kadınlar Matinesi’nde yaptığı konuşmasında, belediye olarak tüm belediye çalışmaları gibi sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerinde hizmet olduğu bilinciyle Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet veremeye devam ettiklerini ifade etti. Başkan Akın konuşmasında, “Matinelerimizi sizlerden gelen talepler doğrultusunda sürdürmeye devam ediyoruz. Etkinliklerimize gösterilen ilgi bizleri memnun ederken bu vesileyle sizleri de hayatın stresinden uzaklaştırabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü siz değerli hanımefendilerin sorumluluğu oldukça büyük. Sizler bizlerin baş tacımızsınız. Tüm çalışmalarımızla olduğu gibi Sosyal Kültürel ve Sanatsal etkinliklerimizle de halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda en güzel şekilde hizmet vermeye bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akın, matinede yaptığı konuşmasında, “Yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz organizasyonunda, sadece bayanlara yönelik gerçekleştirilen Kültür Gezileri, Allah nasip eder de siz değerli halkımız teveccüh gösterirseniz devam edecek” dedi.

Çekiliş yapıldı

Bartın Belediyesi Kadınlar Matinesi’nin vazgeçilmez detayı, hediye çekilişleri, Belediye Başkanı cemal Akın, Belediye Meclis Üyesi adayları Nuran Akmaz, Sevil Soyak, Dijle Atmaca ve Nihal Saklı tarafından gerçekleştirildi. Başkan Akın, talihli bayanlara, hediyelerini güle güle kullanmaları temennisinde bulunarak, matineye katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca, saz üstatlarına ve etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti.