Bartın Belediyesi’nden Akçakoca’ya yardım eli

Bartın Belediyesi tarafından Akçakoca’ya, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketine destek olmak üzere çeşitli yardım malzemeleri götürüldü. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, afet bölgesine giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bartın Belediyesi tarafından, geçtiğimiz hafta Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde yaşanan sel felaketine destek olmak amacıyla yardım malzemeleri götürüldü. Fen İşleri, Su İşleri ve Veteriner İşleri ekipmanlarının yer aldığı iki kamyon malzeme, Akçakoca Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, afet bölgesine giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akçakoca Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Bartın halkı olarak sel felaketini iyi biliriz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız sel felaketleri ile şehrimiz maddi manevi büyük kayıplar vermişti. Böylesine günlerde dost elinin uzatılmasının önemini iyi biliyoruz. Bizler de Bartın Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tüm Akçakoca halkına ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel afetlerinde zarara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşayan ailelerimize de sabırlar diliyorum” dedi. Başkan Akın’a ziyaretlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkanı Aykut Oktay Ulu, Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürü Çetin Önder ve Bartın Ülkü Ocak’ları İl Başkanı Bünyamin Özgüroğlu eşlik etti. Ayrıca Akın, Akcakoca Belediyesi ziyaretinde kendisini ağırlayanMilliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel, Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz, Hakan Öztaş, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür etti. Bartın Belediyesi’nden sel bölgesine 150’lik, 200’lük ve 300’lük korige boru, lama ızgara, çöp kovası, kedi ve köpekler için kuru mama, fare ilacı, larva ilacı, uçkun ilacı, motorlu sırt atomizörü, 125-150-225 milimetrelik contalı sürgülü vana, 125 mm PE 100 atü boru, 75 kilovatlık soft starter ve sıvı klor yüklü 2 kamyon yardım malzemesi Akçakoca Belediyesine teslim edildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Akçakoca’da yapılan ziyaret ve incelemelerin ardından aynı tarihlerde sel felaketine uğrayan Düzce’nin Cumayeri İlçesi’ni de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile görüşen Başkan Akın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm ilçe halkına çok geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu tür afetlerle mücadele etmek ve şehri yeniden ayağa kaldırmak çok zor. Bunu en iyi bilen illerden bir tanesiyiz. Allah bir daha böylesine afetler yaşatmasın” dedi.