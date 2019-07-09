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Bartın Belediye Meclisinde 10 madde görüşüldü

Bartın Belediyesi Temmuz 2019 Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:37
Bartın Belediye Meclisinde 10 madde görüşüldü

Bartın Belediyesi Temmuz 2019 Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 10 maddeyi görüşerek karara bağladı.


Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak Bartın Baro Başkanlığına devri talebi ile devam etti. Talep meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 371 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Beşinci gündem maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 47 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Altı gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esentepe Mahallesi, tapuda 1280 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki binanın zemin tespit tutanağı işlemi görüşüldü.


Madde meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Yedinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esentepe Mahallesi, tapuda 1281 ada, 1 parsel nolu Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Sekizinci gündem maddesi olan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 36-81-82 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Dokuzuncu gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, tapuda 427 ada, 99-100 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A”ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin son maddesin olan onuncu maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı görüşüldü. Madde kabul edildi.


Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,Bartın’ın geleceği için büyük bir titizlikle çalıştıklarını, Temmuz 2019 Meclis Toplantısında alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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