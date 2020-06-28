Barselona merkezli gazeteden koronavirüsle ilgili şok eden iddia

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesi, geçtiğimiz yılın mart ayında alınan atık su örneklerinde koronavirüse rastlandığını yazdı.

Virüsün bilindiğinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret edilen bu verilerin bilim dünyası tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

La Vanguardia gazetesi, araştırmaların ön sonuçlarının yayınlandığı medRxiv sitesine atıfla geçtiğimiz yılın mart ayında, yani daha önce tahmin edilen tarihten 10 ay önce Barselona ilinin El Prat de Llobregat kentinde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandığını ileri sürdü.

Şimdiye kadar Kovid-19’un tespit edildiği en erken tarih, İtalya’da alınan atık su örneklerinde bulunduğu Kasım 2019 kabul ediliyordu.

‘Fark edilmeden birkaç ay dolaşmış olabilir’

Barselona’daki veriler ise koronavirüsün, Çin’in Wuhan kentinde tüm dünyaya yayılan salgın patlak vermeden önce birkaç ay boyunca fark edilmeden dolaşımda olabildiğini ortaya koyuyor.

Barselona Üniversitesi’nden mikrobiyoloji uzmanı Prof. Rosa Pinto, koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkmış olma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak pandeminin oradan başladığının kesin olduğunu belirtti.

‘Daha o zaman etkilediği kişi sayısı oldukça fazla olmalı’

Virüs kalıntılarının arıtma tesislerinde alınan örneklerde bulunmuş olmasının koronavirüsün Barselona’ya ilk kez ortaya çıktığı zaman oldukça fazla insanı etkilediği anlamına geldiğine dikkat çeken Pinto, “Tam olarak kaç kişi olduğunu söyleyemeyiz, ancak oldukça fazla olmalı” diye konuştu.

Habere göre koronavirüs o zamanlar kalıcı olamadı, zira Eylül-Aralık 2019 döneminde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2’nin hiçbir izine rastlanmadı. Yeniden saptanan koronavirüs izleri ise 15 Ocak 2020’den sonra alınan örneklerde saptandı.

Sonraki veriler salgının ve karantina önlemlerinin başlangıcı ile orantılı

Daha sonra El Prat de Llobregat’taki arıtma tesisinden incelenen atık su örneklerinden, virüs miktarının sürekli attığı ve nisan başlarına kadar artmaya devam ettiği, sonrasında ise yeniden düşüşe geçtiği ve bunu İspanya’daki karantina önlemlerinin başlangıcına denk geldiği anlaşılıyor.

18 Mayıs’ta alınan su örneklerinde ise koronavirüs izlerine rastlanmadığı ifade ediliyor.