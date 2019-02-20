Baroların insan hakları merkezleri güçlendiriliyor

Avrupa Konseyi Ortak Projesinde 7 pilot barodan biri olan Mersin Barosu, Ankara’da yapılan 1. Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi’ projesi, Nisan 2018’de başladı. Nihai yararlanıcısının Türkiye Barolar Birliği (TBB) olduğu proje 36 ay sürecek ve Mart 2021’de sona erecek. Bütçesi 3 milyon 890 bin Avro olan proje, Avrupa insan hakları standartlarının uygulanması konusunda Türkiye’deki baroların ve avukatların kapasitesini güçlendirerek Türkiye’deki Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) Kurumsal Kapasitelerine İlişkin 1. Çalışma Grubu Toplantısı, ‘Eylem Planı, Taslak Yönetmelik ve Veri Tabanı Oluşturulması’ başlığıyla Ankara’da yapıldı. Toplantıya, proje çerçevesinde seçilen 7 pilot barodan birisi olan Mersin Barosu’nu temsilen, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu ile İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan katıldı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un açış konuşması ile başlayan toplantıda, Birleşik Krallık’tan Bağımsız Danışman John Wadham ‘Pilot Barolardaki İHM’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planının Taslak Çerçevesi’, Hırvatistan’dan Bağımsız Danışman Romana Macesıc, ‘İHM’lerin Yetki, Organizasyon ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin Taslak Çerçevesi’ ve Almanya’dan Bağımsız Danışman Stefanie Lemke, ‘İnsan Hakları İhlallerini İzleme Amacıyla Oluşturulacak Veri Tabanı ve İletişim Ağına İlişkin Taslak Öneriler’ konulu sunumlar yaptı.

Fikir alışverişi ve önerilerin sunulmasının ardından, ‘Eşzamanlı Çalışma Grubu Oturumları (Önerilerin Genel Yapılarının Gözden Geçirilmesi)’ konulu oturuma geçilerek, katılımcılar üç çalışma grubuna ayrıldı. Mersin Barosu temsilcisi Ezgi Özkan’ın katıldığı ‘Eylem Planının Oluşturulması’ adlı çalışma grubunda; proje çerçevesinde oluşturulacak eylem planının temel unsurları, sorumluluklar ve kaynaklar, önemli aşamalar, riskler, uygunluk unsurları gibi konular ele alındı. Hasan Keleşoğlu’nun katıldığı ‘Taslak Yönetmelik Hazırlanması’ adlı ikinci grupta ise pilot baroların insan hakları merkezlerinin yönetmelik veya yönergelerinde bulunması gereken yetki, yönetimin yapısı ve seçim süreci; üyelik, finansal kaynaklar, insan kaynakları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üçüncü grupta da ‘İnsan Hakları İhlallerini İzleme Amacıyla Veri Tabanı ve İletişim Ağı Oluşturulması’ konusu ele alındı.