Baroların baronlarının vukuatları saymakla bitmez

Şimdi de çıkmışlar, hukuktan kanundan nizamdan demokrasiden çıkış yolunu hukuksuzluktan arıyorlar. Bağırdılar, çağırdılar, hakaret ettiler, aşağıladılar. Ekmek yedikleri hatta savundukları seçim ve hukuki materyallerini de istismara başladılar. Sizlerin hangi sözlerinize inanacak bu insanlar. Sizin hangi vukuatınızı sayalım ve söyleyelim. Çünkü saymakla bitmez.

1- 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da, % 16 oyla, % 84’e nasıl hükmediyorsunuz, sizin hukukunuz böyle mi? Bunun adı demokrasi midir?

2- 28 Şubat döneminde, okumak isteyen başörtülü öğrencilerin başlarını zorla açmak hangi hukukta vardı. Başı kapalı memuru memurluktan atmak.. Yine aynı dönemde ve şu anda bile gücünüz yetmiyor da, başı kapalı avukat ve devlet memurlarına karşı çıkıyorsunuz ama, engelleyemiyorsunuz.

3- Hani bir zamanlar 367 olayı vardı ya. Unuttunuz değil mi sizi uyanıklar sizi… Hani hukuk? 311 el kaosa kalktı diyenlere gazetecilere ne söyleyebildiniz. Söyleyemezsiniz. Neden? Çünkü sözlerinizde, samimi dürüst değilsiniz.

4- PKK terörü tarafından çocukları dağa kaçırılan ana-babalarının 1 yıldır HDP önündeki, 300 gündür ve yıllardır kan ağlayan o mazlum insanlar içinde barolar olarak iki kelam edin be… Edemezsiniz. Çünkü sizlerin satın alınmış vicdanlarınız müsaade etmez edemez…

5- Diyanet İşleri Başkanımızın insanlarımıza vazifesi gereği Kur’an’ın emrini “çağlar ötesi” olarak vasıflandırıp hemen şiddetle karşı çıktınız.

Şimdi soralım siz hukukçu geçinen baronlara ve onlar gibi düşünen bilim yoksunlarına.

1400 sene önce indirilen ve bugünün dahi insanlığına hakkı, hakikati anlatan ayetler mi çağlar ötesidir? Yoksa!.. Hz. Adem’den sonra, Peygamberimizden on binlerce yıl önce Lut Peygamberin (a.s) helak edilen eşcinselliklerini savunmak mı çağlar ötesidir? Siz ya matematik az okumuşsunuz ya da matematik rakamlarını çarpıtıyorsunuz. Veya zihinleriniz artık hakikatleri anlama yeteneğini kaybetmiştir. Bir an evvel bir ruh bilimcisine tedavi olunuz. Yoksa bu gidişatınız iyi olmayabilir. Bizlerden hatırlatması.