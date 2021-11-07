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Gündem Barolar uyuyor mu? Stajyer avukat mı haklı, yoksa ölen avukat iftiraya mı dayanamadı?
Gündem

Barolar uyuyor mu? Stajyer avukat mı haklı, yoksa ölen avukat iftiraya mı dayanamadı?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "stajyer avukatına" cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Orçun Çetinkaya, koğuşunda kemere asılı vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık kemerin cezaevine nasıl girdiğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:37:00 - 2021-11-07 23:18:50
Barolar uyuyor mu? Stajyer avukat mı haklı, yoksa ölen avukat iftiraya mı dayanamadı?

Geçtiğimiz hafta bir dava için beraberindeki stajyer avukatı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Avukat Orçun Çetinkaya, iddiaya göre stajer avukatına cinsel saldırıda bulundu.

'İftira' dese de tutuklandı

Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden stajyer avukat, Cuma günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. İfade veren Çetinkaya suçlamaları kabul etmeyerek kendisine "iftira" atıldığını savunsa da tutuklanmıştı.

Kemer cezaevine nasıl girdi?

Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Çetinkaya, merdiven korkuluğunda kemer ile asılı olarak bulundu. Avukat Çetinkaya'nın ölümünün ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girmesinden sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Toprağa verildi

Tutuklu olduğu cezaevinde ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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