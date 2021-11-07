Barolar uyuyor mu? Stajyer avukat mı haklı, yoksa ölen avukat iftiraya mı dayanamadı?

Geçtiğimiz hafta bir dava için beraberindeki stajyer avukatı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Avukat Orçun Çetinkaya, iddiaya göre stajer avukatına cinsel saldırıda bulundu.

'İftira' dese de tutuklandı

Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden stajyer avukat, Cuma günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. İfade veren Çetinkaya suçlamaları kabul etmeyerek kendisine "iftira" atıldığını savunsa da tutuklanmıştı.

Kemer cezaevine nasıl girdi?

Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Çetinkaya, merdiven korkuluğunda kemer ile asılı olarak bulundu. Avukat Çetinkaya'nın ölümünün ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girmesinden sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Toprağa verildi

Tutuklu olduğu cezaevinde ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.