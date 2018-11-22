Koskoca baro binasında mescide yer bulamadılar!

Bu yılın başında yeni binasına taşınan İstanbul Barosu, mescide yer vermedi. Dilekçe ile mescit tahsisi isteyen avukatların talebine ise ret cevabı verildi. İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun imzasıyla verilen yanıtta, “Yerimiz dar” denildi. Baroya tepki gösteren İHAK Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, “Bu siyasi bir görüş meselesi değil, dini inançlara saygı meselesi” dedi.

İstanbul Barosu’nda düzenlenen Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu’na giden üç kadın avukat, namaz kılınacak bir alan talebinde bulundu. Ders arasında alan olmadığı için bina dışındaki bir yerde namaz kılmak zorunda kalan kadın avukatlar, baroda namaz kılınacak bir alan için dilekçe verdi.

9 Kasım tarihli dilekçeye 5 gün sonra yanıt veren İstanbul Barosu, “Baro merkez binasında mescit yapılması talebinizi içeren dilekçeniz incelenmiş olup, yeni yapılan binamızda proje değişikliği yapılması olanaklı değildir. Bu nedenle, talebinizin karşılanmasının mümkün olmadığına bilgilerinizi rica ederim” yanıtı verildi. Söz konusu dilekçede, İstanbul Barosu’nun geçtiğimiz günlerde seçilen başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun imzası yer aldı.





"Sultanahmet camisi zannediyorlar"

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, “Arkadaşlarımız namaz kılmak için yer bulamayınca uzak noktadaki bir yere gidiyorlar. Namazlarını kıldıktan sonra derslerine yetişemiyorlar. Bunun üzerine talepte bulunuyorlar. Baronun ezanda kulağı olmadığı için Sultanahmet Camisi gibi bir alanın talep edildiğini zannediyor herhalde. Oysa mağduriyeti gidermek için küçük bir alan tahsis edilebilirdi” diye konuştu.

Mesele inanca saygı

İstanbul Barosu’na 50 bin avukatın bağlı olduğunu anlatan Gökdemir, “Avukatlar baro eğitimleri ve komisyon çalışmalarına katılıyorsa ayda 2 kez yolu mutlaka baroya düşer. 50 bin avukat içinde namaz kılan avukat sayısını düşündüğünüzde, bunun bir mağduriyet doğurduğu aşikar. Bu siyasi bir görüş meselesi değil, dini inançlara saygı meselesi. Üç seccadenin sığacağı bir alan yapılması bu kadar zor olmamalı” ifadelerini kullandı. Beyoğlu Serdar-ı Ekrem Sokak’ta hizmet veren İstanbul Barosu, Orhan Adli Apaydın Sokak’ta bulunan yeni binasına 25 Aralık 2017’de taşınmıştı.

Tasarım firması: "Biz yapalım"

Öte yandan gelişmeler üzerine bir tasarım firması İstanbul Barosu’nu arayarak, binanızda yeterli alan yoksa biz gereken tasarımı yaparak mescid için alan açalım teklifinde bulundu. Tasarım firması bu iş için hiçbir ücret talep etmediğini ifade etti. (Yeni Şafak)