0553 313 94 23

Koskoca baro binasında mescide yer bulamadılar!

50 bin üyeli İstanbul Barosu, 2018'in başında taşındığı 5 katlı yeni binasında mescid yapılmasına izin vermedi. Baro başkanı Mehmet Durakoğlu, namaz kılacak yer tahsisi için dilekçe veren 3 kadın avukata, "Yeni binamızda proje değişikliği yapılması olanaklı değil. Bu nedenle talebinizin karşılanması mümkün değil" cevabını verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Koskoca baro binasında mescide yer bulamadılar!

Bu yılın başında yeni binasına taşınan İstanbul Barosu, mescide yer vermedi. Dilekçe ile mescit tahsisi isteyen avukatların talebine ise ret cevabı verildi. İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun imzasıyla verilen yanıtta, “Yerimiz dar” denildi. Baroya tepki gösteren İHAK Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, “Bu siyasi bir görüş meselesi değil, dini inançlara saygı meselesi” dedi.

İstanbul Barosu’nda düzenlenen Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu’na giden üç kadın avukat, namaz kılınacak bir alan talebinde bulundu. Ders arasında alan olmadığı için bina dışındaki bir yerde namaz kılmak zorunda kalan kadın avukatlar, baroda namaz kılınacak bir alan için dilekçe verdi.

9 Kasım tarihli dilekçeye 5 gün sonra yanıt veren İstanbul Barosu, “Baro merkez binasında mescit yapılması talebinizi içeren dilekçeniz incelenmiş olup, yeni yapılan binamızda proje değişikliği yapılması olanaklı değildir. Bu nedenle, talebinizin karşılanmasının mümkün olmadığına bilgilerinizi rica ederim” yanıtı verildi. Söz konusu dilekçede, İstanbul Barosu’nun geçtiğimiz günlerde seçilen başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun imzası yer aldı.

 

(Dilekçede, İstanbul Barosu’nun geçtiğimiz günlerde seçilen başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun imzası yer aldı.)
 
 
 
 
 
 
 


"Sultanahmet camisi zannediyorlar"

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, “Arkadaşlarımız namaz kılmak için yer bulamayınca uzak noktadaki bir yere gidiyorlar. Namazlarını kıldıktan sonra derslerine yetişemiyorlar. Bunun üzerine talepte bulunuyorlar. Baronun ezanda kulağı olmadığı için Sultanahmet Camisi gibi bir alanın talep edildiğini zannediyor herhalde. Oysa mağduriyeti gidermek için küçük bir alan tahsis edilebilirdi” diye konuştu.

Mesele inanca saygı

İstanbul Barosu’na 50 bin avukatın bağlı olduğunu anlatan Gökdemir, “Avukatlar baro eğitimleri ve komisyon çalışmalarına katılıyorsa ayda 2 kez yolu mutlaka baroya düşer. 50 bin avukat içinde namaz kılan avukat sayısını düşündüğünüzde, bunun bir mağduriyet doğurduğu aşikar. Bu siyasi bir görüş meselesi değil, dini inançlara saygı meselesi. Üç seccadenin sığacağı bir alan yapılması bu kadar zor olmamalı” ifadelerini kullandı. Beyoğlu Serdar-ı Ekrem Sokak’ta hizmet veren İstanbul Barosu, Orhan Adli Apaydın Sokak’ta bulunan yeni binasına 25 Aralık 2017’de taşınmıştı.

Tasarım firması: "Biz yapalım"

Öte yandan gelişmeler üzerine bir tasarım firması İstanbul Barosu’nu arayarak, binanızda yeterli alan yoksa biz gereken tasarımı yaparak mescid için alan açalım teklifinde bulundu. Tasarım firması bu iş için hiçbir ücret talep etmediğini ifade etti. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 07:28
  1. İstanbul Barosu
  2. mescid
  3. avukat
  4. Mehmet Durakoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baro skandalı! Mescide izin vermediler
    1. Baro skandalı! Mescide izin vermediler
    2. İstanbul’da yoğun sis etkili oldu
    3. ABD’nin en büyük gazetelerinden WSJ:..
    4. Ankara'daki astsubay cinayetinde..
    5. Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ,..
    6. Erdoğan duyurdu! Ve kuruldu
    7. Ege Denizi'nde hareketli anlar
    8. Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı… Trump’ı..
    9. 39 ilçede aynı anda başladı... Çok..
    10. Böylesi görülmedi... 17 ayrı şehirde..
    11. İran'dan 'vururuz' tehdidi
    12. O maden ocağı sahibi tutuklandı
    13. Gündeme bomba gibi düşen iddia ile..
    14. İstanbul Havalimanı’nda yapıldı.....
    15. Suudi Arabistan'dan yeni açıklama:..
    16. Ankara’ya davet edildi… Önce Atina’ya..
    17. Tuzla'da korkutan yangın
    18. Ehliyet aldı 49 dakika sonra kaptırdı
    19. TOBB ve TESK ile ilgili kanun teklifi..
    20. İşte A Milli Takım'da Lucescu'nun..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!