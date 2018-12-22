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"Baro siyaseti popülizm rüzgarına kapılmıştır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:- "Bugünün Türkiye'sinde, baro siyaseti de popülizm rüzgarına kapılmış ve korkutucu bir sığlaşmanın içine girmiştir. Suçlama esaslı baro siyaseti yapılmakta, hizmet odaklı bir baroculuk ikinci plana atılmaktadır"- "(Hukuk fakültesi mezunları için devlet sınavı) Bu konuda son yıllarda gelmiş geçmiş en başarılı Adalet Bakanı olduğunu her yerde gururla söylediğim Sayın Abdulhamit Gül ile tam bir mutabakat içinde yürümeye başladık"- "Devlet yeterlilik sınavını kanun değiştirerek el birliğiyle çıkartmak zorundayız. Çünkü bu meslek, başka türlü kurtulamaz"

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:04
"Baro siyaseti popülizm rüzgarına kapılmıştır"

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bugünün Türkiye'sinde, baro siyaseti de popülizm rüzgarına kapılmış ve korkutucu bir sığlaşmanın içine girmiştir. Suçlama esaslı baro siyaseti yapılmakta, hizmet odaklı bir baroculuk ikinci plana atılmaktadır." dedi.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mesleğimizin Geleceği Genç Avukatlar Buluşuyor" toplantılarının üçüncüsü, bugün Türkiye Barolar Birliği Ayaş Tesisleri'nde düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden genç avukatların katıldığı toplantının açılışını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Başkan Yardımcısı avukat Ünsal Toker yaptı.

Toplantıda konuşan Feyzioğlu, her başarıya hayal kurarak ulaşılabileceğini belirterek, 2019'u, genç avukatların zirveye tırmanma yılı olarak ilan ettiklerini açıkladı.

Tapu işlemlerini avukatların yapmasının ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) tarifesinin, asgari ücret tarifesine eşitlenmesinin birer hayal olmadığını dile getiren Feyzioğlu, "CMK ücretinin yüzde 30 daha artmasını hayal bile etmeyin, bunu talep edelim." ifadesini kullandı.

İstanbul'da avukatlık hizmetlerinden elde edilen gelirin yüzde 92'sinin, çoğu yabancı ortaklı avukatlık bürolarına ait olduğuna işaret eden Feyzioğlu, kişinin bir şeylerin değişmesini istemesi için öncelikle kendi imkanlarını bilmesi gerektiğini belirtti.

- "Hizmet odaklı baroculuk ikinci plana atılmaktadır"

Feyzioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'sinde, baro siyaseti de popülizm rüzgarına kapılmış ve korkutucu bir sığlaşmanın içine girmiştir. Suçlama esaslı baro siyaseti yapılmakta, hizmet odaklı bir baroculuk ikinci plana atılmaktadır. Oysa biz, genel siyasette şikayet ettiğimizi kendi camiamızda düzeltmeye muktediriz. Yeter ki isteyelim.

Sizden talebim, bilmeniz, yapılanı görmeniz, yapılanı görüp yapılmayanı tespit etmeniz ve yapılmayanı barolarınızdan ve Türkiye Barolar Birliğinden bilerek talep etmeniz. Çünkü Allah bir iktidara muhalefetin de akıllısını versin. Bir iktidarı, bir yöneticiyi başarılı kılan, akıllı muhalefettir. Siz, hizmet almaya hak sahibi olanlar, barolardan ve Türkiye Barolar Birliğinden talep ediniz."

- "Sayın Abdulhamit Gül ile tam bir mutabakat içindeyiz"

Hukuk fakültelerini bitirirken bir devlet sınavı istediklerini ifade eden Feyzioğlu, "Bu konuda, son yıllarda gelmiş geçmiş en başarılı Adalet Bakanı olduğunu her yerde gururla söylediğim Sayın Abdulhamit Gül ile tam bir mutabakat içinde yürümeye başladık." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül'ün avukatlıktan geldiğini anımsatan Feyzioğlu, "Benim için önce gelen avukatlıktır." dediği için Bakan Gül'ü alkışladığını ve teşekkür ettiğini dile getirdi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay ile elbette çalışacaklarını belirterek, Türkiye Barolar Birliği ve baroların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları olduğuna işaret etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrıdır, siyasi partiler ayrıdır. Bunu bilmeyenlere de öğretiriz." değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, yaşam alanı tamamen tükenmekte olan avukatlık mesleğini, nefes alır hale getirmek için devlet sınavının şart olduğunu vurguladı.

- "Devlet yeterlilik sınavını çıkartmak zorundayız"

Feyzioğlu, "Devlet yeterlilik sınavını kanun değiştirerek el birliğiyle çıkartmak zorundayız. El birliğiyle, muhalefetsiz. Bunun, en kısa zamanda olması lazım. Çünkü bu meslek, başka türlü kurtulamaz. İlk adım budur." ifadesini kullandı.

Metin Feyzioğlu, sadece belli alanların bırakıldığını söylediği genç avukatlara tavsiyelerde de bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:04
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Mesleğimizin Geleceği Genç Avukatlar Buluşuyor
  3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

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