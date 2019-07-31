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Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile kent protokolünü makamında ağırladı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kent protokolünü makamında ağırladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:33
Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile kent protokolünü makamında ağırladı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kent protokolünü makamında ağırladı. Yarınlar için kentin tüm bileşenlerinin el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Kenti yaşanılır kılan bizleriz” dedi.


Mersin Valisi Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Köklü, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile birlikte Mersin Adliyesinde katıldığı bir etkinliğin ardından Baro Başkanı Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti.


Baro Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ve Sayman Kazım Yüksel’in de bulunduğu ziyarette, kent protokolü ile birlikte kentin sorunlarının çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Daha güçlü, daha mutlu bir kent için sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz. Bunu yaparken de kentin tüm güçleri el ele verirse daha olumlu ve hızlı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Kenti yaşanılır kılan bizleriz. Bizlerin birlikte, büyük çabaları sayesinde kentler gelişir. Bu nedenle yarınlarımız için kentin tüm bileşenlerinin el ele vermesi gerekir” diye konuştu.



“Avukatların sorunu, toplumun sorunudur”


Avukatlık mesleğinin sorunları ve geleceği hakkında da sohbet edilen ziyarette Yeşilboğaz, avukatların kamu kurumlarında yaşadığı sorunların ve engellemelerin, savunmaya ve hak arama hürriyetine zarar verdiğini vurguladı. Yeşilboğaz, “Avukatın sorunu, toplumun sorunu demektir. Halkın adalete hızlı erişimi için meslektaşlarımızın adliye içerisinde yaşadıkları sorunlar acil olarak çözüme kavuşmalıdır” ifadelerini kullandı.


Vali Su ve konuklar ise Mersin Barosu ile ortak çalışmanın kente katkı sunacağına inandıklarını belirterek, Baro Başkanı Yeşilboğaz’a Ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar dilediler.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:33
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