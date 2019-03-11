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Baro Başkanı Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla kahvaltıda buluştu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla kahvaltıda buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
Baro Başkanı Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla kahvaltıda buluştu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla kahvaltıda buluştu. Ülkeyi ve toplumu hukuk sisteminin ayakta tuttuğuna işaret eden Yeşilboğaz, “Hukuk devletine işlerlik kazandırmak, avukatların asli görevidir” dedi.


Mersin Barosu, stajyer avukatların tanışıp kaynaşmalarını ve aralarında mesleki dayanışma bilincini sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen buluşmada Baro Başkanı Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla bir araya gelirken, Baro Yönetimi ile Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu da genç avukatları yalnız bırakmadı.


Buluşmada bir konuşma yapan Yeşilboğaz, mesleki eğitimin ve mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Staj eğitim dönemi, meslek hayatınıza başarılı bir şekilde hazırlanmanızda çok önemlidir. Gerek staj eğitimlerimize gerekse mesleki seminerlerimize katılmak, baromuzun tüm imkanlarını kullanmak, olmazsa olmazınız olmalıdır. Şehrimize, topluma, adalete hizmet ediyorsak; meslektaşlar arasındaki birlik ve dayanışma çok önemlidir. Gerek adliyelerde gerekse mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız sorunlarda, öncelikle birbirimizden güç ve destek alacağız. Sizleri tanıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla Mersin Barosu olarak bu tür etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.



“Hukuk devletine işlerlik kazandırmak, avukatların asli görevidir”


Her geçen gün büyüyen bir baro olduklarını belirten Yeşilboğaz, genç meslektaşlarına birlik olma çağrısında bulundu. Yeşilboğaz, “Ülkeyi ve toplumu ayakta tutan hukuk sistemidir. Savunmanın temsilcisi avukatın olmadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde, hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Hukuk devletine işlerlik kazandırmak, avukatların asli görevidir” diye konuştu.


Mesleki eğitimlere de değinen Yeşilboğaz, “Meslek içi eğitimlerimizle sizlerin bilgi, tecrübe ve pratik kazanmanıza katkı sunmak için çalışıyoruz. Mersin Barosu olarak her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Stajyer avukatlar ise kendilerine verdikleri destekten dolayı Yeşilboğaz’a ve Yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
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