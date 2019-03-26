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Baro Başkanı Yeşilboğaz, Erdemli Adalet Sarayı’nda incelemelerde bulundu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yapımı tamamlanarak hizmete açılan Erdemli Adalet Sarayı ve avukatlar odasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

26 Mart 2019 Salı 13:05
Baro Başkanı Yeşilboğaz, Erdemli Adalet Sarayı’nda incelemelerde bulundu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yapımı tamamlanarak hizmete açılan Erdemli Adalet Sarayı ve avukatlar odasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Kargıcak Mahallesi çevreyolu üzerinde 6 katlı olarak inşa edilen Erdemli Adalet Sarayı’nı Mersin Barosu Saymanı Kazım Yüksel ve Erdemli İlçe Temsilcisi Fahrettin Gürsoy ile birlikte gezen Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Eski adliye binası, fiziki yapısı ve personel yetersizliği nedeniyle yoğun bir nüfusa sahip olan Erdemli ilçesi için yeterli değildi. Erdemli halkının ihtiyacına yeterince cevap vermiyordu. Yeni Adalet Sarayı’nda yargı mensuplarının, avukatların ve adliye çalışanlarının Erdemli halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için fiziki şartlarının yanı sıra adliyede çağdaş çalışma ortamları ve ileri teknoloji imkanları sağlanmalıdır. Vatandaşların adalete erişimine kolaylığın sağlanması ile yargı çalışanlarının verimliliğinin artması doğru orantılıdır. Adalet Sarayı halka gerçek anlamda adalet sunabilmelidir. İhtiyacı olan diğer ilçelerimizin de yeni adalet sarayına kavuşmasını temenni ediyorum. Yeni Adliye Sarayı’nın Erdemli halkına ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Adliye içindeki avukatlar odasını da inceleyerek eksikleri tespit eden Yeşilboğaz, eksikliklerin 5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde tamamlanıp, odanın meslektaşlarının kullanımına hazır olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:05
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