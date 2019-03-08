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Baro Başkanı Han’ın Kadınlar Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:51
Baro Başkanı Han’ın Kadınlar Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Han mesajında,“8 Mart kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve hayatın her alanında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerinin güçlü bir şekilde dile getirildiği gün olarak kabul edilmiştir. Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve toplumaönemli katkılar sunan kadınlarımızdır. Ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu Ülkemizde ve Dünyada, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızı hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek sevindiricidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Medeni Kanun’un kabulünü ve 1934 yılında seçme-seçilme hakkının birçok ülkeden önce tanınmasını sağlamasıyla, ülkemizde kadına verilen değer ortaya konulmuştur. Günümüzde kadınlar her alanda söz sahibidir ve başarılarını iş hayatında da göstermektedirler. Kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunabilir, pozitif ayrımcılığı en iyi şekilde uygulayabilirsek, millet olarak o oranda güç kazanırız. Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, geleceğe daha da güvenle bakabiliriz. Bunu tam anlamıyla sağlamak için de toplumun tüm kesimlerinin katkı sağlaması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü saygıyla, yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:51
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