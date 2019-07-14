Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümüdolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Han mesajında,“15 Temmuz 2016 tarihinde Şanlı Ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain terör örgütünün mensupları vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yöneliksavaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlıbir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir.Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede250 vatandaşımız şehit olurken 2301 vatandaşımız da gazi olmuştur.Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 15 Temmuz da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur. Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir. Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadele milletimizin şanlı direnişine verdiği destek asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini 15 Temmuz yıl dönümünde lanetliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu darbe girişimine karşı canı pahasına milletimizin birlik ve beraberliği için göğsünü siper edenvatandaşlarımızın adları tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.