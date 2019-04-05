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Baro Başkanı Gül: “Arabuluculuk ve uzlaşmada avukatlar yer almalı”

Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, arabuluculuğun ve uzlaşmanın hukukçular ve avukatlar eliyle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

05 Nisan 2019 Cuma 23:14
Baro Başkanı Gül: “Arabuluculuk ve uzlaşmada avukatlar yer almalı”

Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, arabuluculuğun ve uzlaşmanın hukukçular ve avukatlar eliyle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.


Kahramanmaraş’ta ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ nedeniyle düzenlenen gecede konuşan Baro Başkanı Gül, hukukun eşitliğine, adil yargılanmaya, temel hak ve özgülüklere bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Avukatların sorun çözen ve hataları düzelten insanlar olarak tanımlayan Gül, arabuluculuk ve uzlaşma sisteminde hukukçuların ve avukatların da yer alması gerektiğini kaydetti. Gül, “Dünyada bütün demokratik toplumlar, hukuka ve avukatlara gereksinimleri olduğu akıl ve deneyimleri sonucu öğrenmişlerdir. Çünkü hukukun ve adalet sisteminin avukatlar olmaksızın adil ve demokratik bir şekilde işleyemez. Hukukun evrensel değerleri olan ve anayasamızda teminat altına alınan hukuk altında eşitlik, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, cezaların şahsiliği ve savunma hattı, hak arama özgürlüğü, din özgürlüğü ve basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, siyasi partilere girme hakkı gibi, siyasi hak ve özgürlüklere sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Biz yaptığımız işler ve çalışmalarımızla sorunları çözüyor, gerginlikleri gideriyoruz. Hataları düzeltiyor ve insanların yükünü üstleniyoruz. Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamaları, toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ve ihtilafların uzamadan çözümü açısından önemli kurumlardır. Arabuluculuğun ve uzlaşmanın hukukçular ve avukatlar eliyle yapılması, tarafların avukatla birlikte zorunlu hale getirilmesi, kamuoyunca bilinen ve tanınan bir müessese haline gelmesi ardından arabuluculuğun dava şartı olmaktan çıkarılması ve bu kapsamda ihtiyari arabuluculuğun teşvik edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:14
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