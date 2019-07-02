Baro Başkanı Göğebakan’dan tayini çıkan adli yargı mensupları onuruna veda yemeği

Erzurum Barosu ile Bölge Adliye Mahkemesi Erzurum’da uzun süre görev yaptıktan sonra çeşitli illere tayini çıkan yargı mensupları onuruna bir yemek verdi.

Erzurum Barosu’nda verilen veda yemeğine protokol ve baro yönetim kurulu üyeleri katıldı. Devletin tüm kurumlarının işbirliği içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken ve veda yemeğine sahipliği yapan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, tayini çıkan Hâkim ve Savcılara yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Göğebakan, “Erzurum’un huzurlu bir şehir olmasında hiç şüphesiz kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının büyük rolü vardır. Görev işbirliği içerisinde, Erzurum’da yapmış olduğunuz adalet hizmetinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlere bundan sonraki hayatınızda eş ve çocuklarınızla birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Göğebakan, Erzurum’a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı yargı mensuplarına plaket ve Oltu Taşı tespih hediye etti.