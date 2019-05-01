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Baro Başkanı Aktürk’ten 1 Mayıs mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:33
Baro Başkanı Aktürk’ten 1 Mayıs mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır.


Hak arayışının simgesi olan Emek ve Dayanışma Gününün, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması açısından önemi çok büyüktür.


Çalışanların, insan onuruna yakışır şekilde emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Ülkemizde 1 Mayıs’ın toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram havasında olmasını arzu etmekteyiz. Çalışan ve emekçilerin yanındayız, onların haklarını savunmaya olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs’ın kardeşlik ve barış içinde kutlanması, birlik ve beraberliğimizi artırması temennisiyle tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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