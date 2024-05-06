Bariyerleri aşıp iki ölüme yol açtı

Almanya'da A6 otoyolunun Bernhardswinden bölgesinde bir TIR, cumartesi günü bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen bir otomobile çarptı. Bu kazada 29 yaşındaki bir kadın ve 33 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Kazaya karışan iki otomobilin sürücüleri ve TIR şoförü yaralandı. Kazanın sebebi henüz araştırılmakta.