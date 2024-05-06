Bariyerleri aşıp iki ölüme yol açtı
Almanya'da A6 otoyolunun Bernhardswinden bölgesinde bir TIR, cumartesi günü bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen bir otomobile çarptı. Bu kazada 29 yaşındaki bir kadın ve 33 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Kazaya karışan iki otomobilin sürücüleri ve TIR şoförü yaralandı. Kazanın sebebi henüz araştırılmakta.
Almanya'nın A6 numaralı otoyolunun Bernhardswinden mevkiinde cumartesi günü bir TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobile çarptı ve 29 yaşında kadın ile 33 yaşındaki erkeğin ölümüne neden oldu. Kazaya karışan iki otomobilin şoförü ile TIR şoförü de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor. MÜNİH
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