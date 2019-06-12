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Bariyerlere çarpan tırlar ulaşımı aksattı

Yalova-Bursa kara yolunda bir tır sürücüsünün, bariyerlere çarpan diğer tıra çarpmamak için manevra yapmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle araç kuyrukları oluştu

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:36
Bariyerlere çarpan tırlar ulaşımı aksattı

BURSA (AA) - Yalova-Bursa kara yolunda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Mehmet Küllük (48) idaresindeki 43 UH 666 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü tır, kısa süreli etkili olan yağışın kayganlaştırdığı yolda viraja girince kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden 43 AAB 200 plakalı tırın sürücüsü Erdal Uyanık (41) da kaza yapan tıra çarpmamak için manevra yapınca o da kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:36
  1. Bursa
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  3. trafik kazası
  4. Yalova

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