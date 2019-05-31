Bariyerlere çarpan sürücü araç içinde sıkıştı Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Demir’in kullandığı 05 LL 748 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Demir, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Merzifon Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.