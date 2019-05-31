Bariyerlere çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.31 Mayıs 2019 Cuma 19:09
Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Demir’in kullandığı 05 LL 748 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Demir, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Merzifon Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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