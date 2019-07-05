0553 313 94 23

Bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar şok geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrası şok geçirdiler.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:14
Bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar şok geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrası şok geçirdiler.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. İdaresindeki 41 ABU 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrasında şok geçirdiler.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerinde araçta bulunan vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirlendi. Kaza sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari 'Tosuncuk'un yeni görüntüleri şaşırttı!
    1. Firari 'Tosuncuk'un yeni görüntüleri..
    2. Altay’ın gençleri Ümit Yavuz’a emanet
    3. Boris Johnson'a "istihbarat engeli"..
    4. Kadro isteklerini mektupla bildirdiler
    5. Bariyerlere çarpan otomobildeki..
    6. “Doğada öğreniyorum” kampları..
    7. Arçelik’in tasarruflu yeni kliması..
    8. Elinden cep telefonunu alan eşine..
    9. Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl..
    10. Sinop’ta 12 kiloluk dev levrek..
    11. Kırkpınar'ın başpehlivanları nasıl..
    12. Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu..
    13. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig..
    14. Tofaş'ın müşteri memnuniyetine..
    15. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    16. Gaziantep merkezli sanal para..
    17. Eskrimde Adıyamanlı sporcu Türkiye..
    18. MHP’li İGM üyeleri Akçakoca’da..
    19. Türk Telekom ve İnnova, Bilişim 500'de..
    20. 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
    21. Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban..
    22. Derelerde temizlik çalışmaları sürüyor
    23. Adana’da ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı
    24. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği..
    25. Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun..
    26. (Özel) Olta balıkçılarının yüzü bu kez..
    27. İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
    28. NetWork yaz tatili için çeşitli..
    29. Beylikdüzü Belediyesi temiz ve güvenli..
    30. Dev zirve için 100 ülkeye davet!..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"