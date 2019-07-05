Bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar şok geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrası şok geçirdiler.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. İdaresindeki 41 ABU 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrasında şok geçirdiler.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerinde araçta bulunan vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirlendi. Kaza sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.