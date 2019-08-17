0553 313 94 23

Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:31
Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesindeki bölümünde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürhan Aheste'nin (49) kullandığı 34 AT 2019 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe Gişeleri'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Can Aheste (15), Ümmühan Aylin Aheste (49) ve Cihan Çeken (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Gürhan ve Can Aheste Soma Devlet Hastanesine, Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken ise Savaştepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can Aheste'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:31
  1. Ambulans
  2. hastane
  3. jandarma
  4. kaza
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı
    1. Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan..
    2. Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi..
    3. Dışişleri’nden BM’ye ’Keşmir’ çağrısı
    4. Hasan Şaş Galatasaray'dan ayrıldı
    5. Burdur’da Başpehlivan Ali Gürbüz
    6. Konya'da babasını silahla öldürüp..
    7. Maç öncesi Falcao şoku!
    8. TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 -..
    9. Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur..
    10. Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma..
    11. Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede..
    12. Futbol: TFF 1. Lig
    13. Ağaç tünelde fotoğraf isteği ölüm..
    14. Futbol: Süper Lig
    15. 17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli..
    16. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol..
    17. Kasımpaşa, Trabzonspor maçı..
    18. 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak..
    19. Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5..
    20. Esad rejimi İdlib’i bombalamaya devam..
    21. Arazi aracından düşen yaşlı adam..
    22. İsrail'i örnek alan Hint hükümetini..
    23. 2. Burdur Yağlı Güreşleri
    24. Kına gecesinde tüfekle 7 kişinin..
    25. "Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği..
    26. Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli..
    27. Nallıhan’da tarlaları ve yolları sel..
    28. 11 gündür kayıp olan emekli müdür..
    29. Şehit güvenlik korucuları defnedildi
    30. Erdoğan'la Siirtli vatandaşın telefon..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu