Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Elazığ’da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.17 Mart 2019 Pazar 12:52
Elazığ’da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Palu- Kovancılar ilçesini bir birine bağlayan karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Harun Ç. idaresindeki 23 K 3992 plakalı otomobil,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyleolay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar,ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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