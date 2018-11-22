Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Sultangazi'de lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu, sürücü hayatını kaybetti22 Kasım 2018 Perşembe 18:37
İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan ilçe belediyesi istikametine giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüsün lastiği, Orhan Gazi Alt Geçidi'nde patladı.
Lastiği patlayan aracın savrulup çarptığı bariyerler, minibüsün ön tarafından girerek arkasından çıktı. Aynı istikamete giden 34 ZS 9045 plakalı otomobil de kopan bariyerlere çarparak durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri, kaza nedeniyle bulvarı tek yönlü trafiğe kapatırken, incelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi morga kaldırıldı.
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