Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Muğla’nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki çelik bariyere çarpan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki çelik bariyere çarpan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 HZ 675 plakalı otomobil Turgut Özal Caddesi Değirmenbaşı mevkiinde bariyerlere çarparak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Arzu Sıla Karakuş, Sude Beylen, Hatice Bolel, Sadri Çaylı ve Ali Açıl yaralandı.

Olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karakuş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini kuruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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