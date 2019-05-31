Bariyere altına giren otomobilin hurdaya döndü: 5 yaralı Kırıkkale’de bir otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de bir otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 24. kilometresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 0372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyere saplandıktan sonra bariyerin altında sıkıştı. Kazada, Şulenur Güral (22), Erhan Alcan (30), Emrah Alcan (33), Özge Alcan (23) ve 1 yaşındaki Aybüke Alcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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