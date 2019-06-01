"Barışın yolu, meşru Filistin yönetimidir"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Arap Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Zirvesi'nin Filistin'in tutumunu benimsemesi, ABD ve İsrail yönetimlerine açık bir mesaj gönderdi." ifadesini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin yönetimi, Mekke'de düzenlenen Arap Zirvesi ve İİT 14. İslam Zirvesi'nde alınan kararların, Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine ve komplolara karşı koyan Filistin'in tutumunun zaferini teşkil ettiğini açıkladı.

Haberde görüşlerine yer verilen Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de "Arap Zirvesi ve İİT Zirvesi'nin Filistin'in tutumunu benimsemesi, ABD ve İsrail yönetimlerine açık bir mesaj gönderdi." ifadesini kullanarak, "Herkesin şunu anlaması gerekir: barışın yolu çok nettir adresi ise hayali anlaşmalar ve değersiz ekonomik projeler değil meşru Filistin yönetimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nebil Ebu Rudeyne ayrıca zirvelerde alınan kararlarla, "barışı sağlamanın tek yolunun uluslararası kararların uygulanması ve Filistinlilerin 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma haklarıyla uyuşmayan tüm anlaşmaları reddetmek" olduğu mesajı verildiğini kaydetti.

- Filistin'e yönelik mesajlara ağırlık verildi



Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de düzenlenen 14. İİT Olağan Zirvesi'nin kapanış bildirgesinde, Filistin'e yönelik mesajlara ağırlık verildi.



Kudüs'ü sözde İsrail'in başkenti olarak tanıyan hukuk dışı her türlü kararın en sert şekilde kınandığı ve reddedildiği bildirgede, Filistin halkının haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği kaydedildi.