Barışın fotoğrafı Bursa’da çekildi

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen’33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı bütün şehri sardı.

Yarışmaya katılan ekipleri temsilen dansçılar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, halk dansları ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Mahalli kostümleriyle dikkati çeken dansçılarla tek tek selamlaşıp sohbet eden Başkan Aktaş, konuklarına Bursa’yı anlattı.

Alinur Aktaş, “Yöresel kültürlerini yarışma sayesinde şehrimize taşıyan ekipleri Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Yarışmamızın en önemli amaçlarından biri farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve Bursa’daki bu barış fotoğrafının dünyaya yansımasıdır” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’ye ve Bursa’ya hoş geldiniz. Tüm halk dansları ekiplerimize, yarışmada başarılar diliyorum. Benim gönlümde hepiniz birincisiniz” diyerek, dansçıların Bursa ve Türkiye’de yaşadıkları güzellikleri, ülkelerine döndüklerinde dostlarıyla da paylaşmalarını istedi.

Aktaş’a ekiplerin temsilcileri de kültürlerini tanıtan hediyeler verdi. Program tümalk dansları ekiplerinin yer aldığı anı fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

‘Altın Karagöz’ ödülü, cuma akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek final programında sahibini bulacak.