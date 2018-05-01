Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barışı yapan kendisi ama, 'ödül Trump'a verilsin' dedi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerçekleşen barışçıl görüşmeler sonrası, adının Nobel Barış Ödülü için geçmesini yorumladı. Moon Jae-in, ödülün Trump'a verilmesi gerektiğini söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:47
Barışı yapan kendisi ama, 'ödül Trump'a verilsin' dedi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TRUMP'A VERİLMELİ"

Devlet başkanlığı konutu Mavi Saray’dan bir yetkilinin basına verdiği brifinge göre Nobel Barış Ödüllü eski lider Kim Dae-jung’un eşi, Moon’a tebrik mesajı gönderdi ve kendisinin de bu ödülü kazanmasını umduğunu söyledi.

AFP ajansının haberine göre Moon ise bu dileğe cevaben “Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump alabilir. Bizim almamız gereken tek şey barış” ifadesini kullandı.

Öte yandan Reuters ajansı da Moon'un bu ifadesini "Ödülü, Trump kazanmalı" olarak aktardı.

NPR News'in Asya muhabiri Elise Hu ise Mavi Saray'ın şu çevirinin doğru olduğunu açıkladığını duyurdu: "Başkan Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalı. Bizim ihtiyacımız olan tek şey barış."

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:47
  1. kuzey kore
  2. güney kore
  3. abd
  4. amerika
  5. donald trump
  6. Moon Jae-in
  7. Kim Jong-un
  8. Kim Dae-jung

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    1. Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    2. Barışı yapan kendisi ama, 'ödül..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı..
    4. Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği
    5. Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı
    6. Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 kişi..
    7. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde..
    8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi..
    9. IMF'den Türkiye mesajı
    10. FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu..
    11. AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu
    12. Ayrıntılar ortaya çıktı! Şal kavgası..
    13. Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi..
    14. Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!
    15. Beşiktaş'ta istenmeyen adam...
    16. E-devlette "Askerlik" uygulaması..
    17. İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan..
    18. İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya savaş..
    19. Jim Mattis'ten Suriye açıklaması
    20. Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!