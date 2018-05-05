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Barışan düşman kardeşler saate ayar verdi

Dünyanın düşman kardeşler olarak tanımladığı Güney ve Kuzey Kore, 27 Nisan'da bir araya gelerek barıştı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
Barışan düşman kardeşler saate ayar verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

Tarihi zirvenin ardından jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), iki ülke arasındaki saat dilimi farkını eşitlemenin, kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek "ilk pratik adım" olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
  1. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae in
  2. Devlet Başkanı Moon Jae in
  3. Kuzey Ve Güney
  4. Moon Jae-in
  5. Kim Jong Un
  6. Güney Kore
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  11. Seul
  12. Kore
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