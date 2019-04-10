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“Barışa Manevi Bir Yolculuk” sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:22
“Barışa Manevi Bir Yolculuk” sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’in en güzel fotoğraf karelerinden derlenmiş özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Peter Sanders’in ilk retrospektif sergisi olma özelliğine sahip olan “Barışa Manevi Bir Yolculuk” isimli sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’in en güzel fotoğraf karelerinden derlenmiş özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. “Barışa Manevi Bir Yolculuk” isimli sergi Taksim Metrosu’nda bulunan Taksim Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner katıldı. Açılış kurdelesinin ardında sanatseverlere kapılarını açan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peter Sanders’in ilk retrospektif sergisi olma özelliğine sahip olan sergi aynı zamanda, sanatçının yarım asra yakın sanat hayatının bir özeti olma özelliğini taşıyor.



“Muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız"


Sergi açılışı öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Çok muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız. Bu sergi, Peter Sanders’in sanatında bir mukaddime. Siz buradan yola çıkarak onun 500 bin fotoğrafını hayal edin. İnşallah başka sergiler, başka kitaplarla ve dijital yayınlarla Peter Sanders’in fotoğraf sanatını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir buz dağı gibi büyük bir hazırlığın hızlı bir finalini yaptık. İnşallah sizler de bu fotoğrafları seveceksiniz. Biraz telaşeli bir İstanbul akşamında sanata değer verip bu davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:22
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