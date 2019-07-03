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Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

Srebrenitsa soykırımından kaçan sivillerin orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta her yıl düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllülerden oluşan grup başkent Saraybosna'dan hareket etti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımının 24'üncü yılı kapsamında düzenlenecek Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler, başkent Saraybosna'dan yola çıktı.

Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin kontrolüne geçmesinden sonra yaşanan soykırımdan kaçan sivillerin orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen ve "Barış Yürüyüşü" olarak adlandırılan yürüyüşe katılacak 33 gönüllü, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu Şehit ve Gaziler Anıtı'nın önünden Srebrenitsa'ya hareket etti.

O dönemde yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic, Temmuz 1995'te yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda masum insanların mezarlarını gördükçe büyük acı hissettiklerini kaydeden Papic, "Bize düşen affetsek de unutmamak." dedi.

Bu yılki yürüyüşe katılacak 12 yaşındaki Arnela Dzinelic de savaşların olmadığı bir dünya temennisinde bulundu.

Yedi yıldır aralıksız olarak yürüyüşe katılan Ramiza Smajic de yeni nesillerin bu geleneği sürdürmesini istediğini söyledi.

- Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü"

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyen sivillerin kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Nezuk kasabasında 8 Temmuz sabahı başlayan ve dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son buluyor. Katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre yürüyor.

Geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçiren katılımcılara, Srebrenitsa soykırımı hakkında bilgi veriliyor.

Bu arada, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde en az 33 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 610 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  1. barış yürüyüşü
  2. Saraybosna
  3. Srebrenitsa soykırımı
  4. yol

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