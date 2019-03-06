Barış Toplumu Hareketi'nden Cezayir Genelkurmay Başkanı'na eleştiri

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'e son konuşmasının net olmadığı eleştirisinde bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in dün başkentteki askeri akademide katıldığı bir programda ülkedeki mevcut duruma dolaylı olarak değindiği açıklaması üzerine Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri, Facebook sayfasından "Genelkurmay Başkanı Salih'e" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Mukri, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genelkurmay Başkanı Salih'in son konuşmasını izleyenler, halkın yayında mı yer alıyor yoksa halkı tehdit mi ediyor anlaşmazlığa düştü. Maksadın ne olursa olsun, ister rejimin bir parçası ol, ister onun karşısında yer al, kamu düzeni ve ülkenin istikrarı için tek tehlikenin bu rejim olduğunu bilmen gerekiyor."

Ülkenin istikrarını tehdit eden birtakım faktörler bulunduğuna dikkati çeken Mukri, bunların başında devleti ülkenin mallarını yağmalamak için mücadele eden mafya ailelerine dönüştüren büyük yolsuzluğun geldiğini belirtti.

Mukri, ülkenin istikrarını tehdit eden diğer faktörleri de "oyuna hükmeden zenginler ", "genelleşen yolsuzluk ağları", "seçim sahtekarlığı", "ekonomik çöküş" ve "yabancı nüfuz, vesayet" şeklinde özetledi.

- Cezayir ordusundan "güvenlik ve istikrara bağlılık" açıklaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün askeri akademide katıldığı programda yaptığı konuşmasında ordunun ülkenin güvenlik ve istikrarına bağlılığını sürdüreceğini belirtmişti.

Terörün üstesinden gelen Cezayir halkının ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı anlayışlı olacağını dile getiren Salih, "Cezayir'de elde ettiğimiz güvenlik ve istikrara bağlılığımızı sürdüreceğiz. Cezayir halkının ülkesinde sağlanan bu kıymetli nimeti tatmaya devam etmesini sağlayacağız." demişti.



Salih, ülkesinin 1990'lı yıllarda yaşadığı iç savaşa işaret ederek, bazı grupların Cezayir'i istikrar ve güven içinde görmekten rahatsız olduğunu söylemişti.



İsimlerini vermediği grupların Cezayir'i acı ve sıkıntı yıllarına döndürmek istediğini öne süren Salih, "Geçmişte zor zamanlardan ve felaketlerin içinden geçen Cezayir halkı, hiçbir şekilde güvenlik ve huzurundan vazgeçmeyecektir." diye konuşmuştu.