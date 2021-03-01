Barış Terkoğlu'ndan akıllara zarar 28 Şubat yorumu

Terkoğlu, 'Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler' başlığını kullandığını yazısında, terör sevici HDP'nin, yasakçı CHP'nin Erbakan'ı gerçekten sevdiğini, iktidarınsa adını kullandığını söyledi: "Cumartesi günü Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümüydü. Erbakan çizgisiyle ilgili ilgisiz birçok politikacı onu anıyordu. Ertesi gün, yani pazar günü ise 28 Şubat kararlarının yıldönümüydü. Denk geliş nedeniyle iki mesele birbirine karıştı. En çok faydalanan, kuşkusuz iktidar yanlılarıydı. Milli Görüş’ün düzenlediği Erbakan anmasına katılmasalar da 'Hocamız' diyerek adını en çok onlar andı. "

'Erbakan'a rağmen Erbakancılık yapıyorlar'

'28 Şubat'ta Müslümanlara yönelik zulmü 'hikaye' diye yorumlayarak alçaklaşan Terkoğlu, "Ardından 24 yıldır bitmeyen '28 Şubat mağduriyeti hikâyeleri'ni devam ettirdiler. 28 Şubat’la nasıl hesaplaştıklarını anlatıyorlar, yargılamalardan bahsediyorlardı. Haliyle dudaklarımdan döküldü: 'Erbakan’ı öldürdüler, Erbakan’a rağmen Erbakancılık yaptılar' " dedi.

'Yeni kuşak pek bilmiyor'

28 Şubat'ın merhum Necmettin Erbakan tarafından da imzalandığını söyleyerek alçaklığını sürdüren Terkoğlu, Müslümanlara yönelik darbeyi şöyle tanımladı: "Yeni kuşak pek bilmiyor. “28 Şubat” dediğimiz, aslında Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarihli, 406 karar sayılı toplantısı. Sonucu, bir ana karar metninden ve bu metin ekinden oluşuyor. Ana karar metni, ülkede irtica yanlısı grupların çok yönlü bir tehdit oluşturduğu ve bu tehdide karşı adım atılması gerektiği konusunda görüş birliğini vurguluyor."