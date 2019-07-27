Barış Suyu Festivali,su sporları ve yıldızlar geçidiyle başladı

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Barış Suyu, Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali Manavgat Irmağı’nda su sporları korteji ile başladı.

Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği kortejde İYİ Parti Antalya Millet VekiliTuğba Vural Çokal ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yer aldı. Flybord gösterisi, Jet skiler ve su motorları nefes kesen su şovları gerçekleştirdi. Su gösterisinin ardından, kent halkı kortej halinde Atatürk Kültür Merkezi’ne hareket etti. Cem Belevi ve Aleyna Tilki, Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda Manavgat halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kentteki turizm canlılığını arttırmak, esnafa katkıda bulunmak ve insanları sosyal yaşamın içerisine dahil edebilmek amacıyla yapılan Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’nin 5’inci gününde, Manavgat halkı Atatürk Kültür Merkezi’ne akın etti. Ünlü sanatçıların Manavgat halkıyla buluşacağı ve 3 gün süren halk konserlerinin ilk gününde Ünlü şarkıcı Cem Belevi hayranlarıyla buluştu.Cem Belevi’ye festival plaketini MilletvekiliTuğba Vural Çokal takdim etti.

"Başkandan festivale davet"

Cem Belevi ise, Manavgat halkının oldukça coşkulu olduğunu söyleyerek kent halkı ile yeniden buluşmak istediğini ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarına unutulmayacak bir akşam yaşattı. Hınca hınç dolu olan konser alanında, Aleyna Tilki daha önce böylesine coşku dolu bir kalabalığa konser vermediğini söyleyerek, "Bizleri bir araya getirenManavgat Belediye BaşkanıŞükrü Sözen’e teşekkür ederim" dedi.

Aleyna Tilki’ye festival plaketini veren Başkan Şükrü Sözen, Manavgat’ın unutulmaz bir festival yaşayacağını belirterek bütün Manavgat halkını yıldızlar geçidinden oluşan festivale davet ettiğini söyledi.