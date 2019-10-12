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Barış Pınarı'ndan güzel haber! Oraya ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:26
Barış Pınarı'ndan güzel haber! Oraya ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:26
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı

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