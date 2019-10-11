Barış Pınarı şehidimiz hakkında kahreden detay
Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in, bugün doğum günü olduğu öğrenildi.11 Ekim 2019 Cuma 13:51
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehidin öldüğü günün doğum günü olduğu belirtildi.
Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu.
YORUM YAZ