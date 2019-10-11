Barış Pınarı Harekatı ile hareketlenen dolarda son durum

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 11 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

Dolar ne kadar?

11 Ekim itibari ile dolar kuru 5,84 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

Dün kapanış nsıl oldu

Dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

Euro en düşük 6.4447 lira ve en yüksek 6.5178 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.1687 lira ve en yüksek 7.2408 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında işlem görüyor.