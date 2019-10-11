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"Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği açıklandı!" iddiası

3'üncü gününe giren Barış Pınarı Harekatı’nda ‘ilk aşama’nın 10 gün süreceği iddia edildi.

11 Ekim 2019 Cuma 16:36
"Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği açıklandı!" iddiası

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon toplantısına ilişkin medyada yer alan kulis haberlerinde 'ilk aşama'nın 10 gün süreceği, M-4 otoyolunun ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenliğin sağlanacağı ikinci aşamaya geçileceği iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon toplantısında operasyonun 10 gün süreceği ve 32 kilometre derinliğe inilerek terör örgütü YPG’nin kontrolündeki M-4 kara yolunun ele geçirileceği belirtildi.

Habere göre toplantıda, operasyonun dış dünyadaki yansımaları ele alındı ve “dünya kamuoyunda oluşturulacak algıya karşılık alınacak tedbirler” de konuşuldu.

Haberde ayrıca, operasyonun başladığı anda ve öncesindeki gelişmeler nedeniyle YPG’nin ilk aşamada karşı koymaması ve geri çekilmesinin ‘taktik’ olarak değerlendirildiği belirtildi. Hürriyet gazetesinde Nuray Babacan imzası ile yayınlanan haberde ise harekatın ağırlıklı olarak Tel Abyad-Resulayn hattında yapıldığı ve ilk aşamasının 10 günde tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçileceği, bu aşamada da “bölgede güvenliğin sağlanacağı” belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:36
  1. Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon toplantı
  2. Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek

YORUM YAZ

  • misafirmisafir8 dk önce
    Etkinliği 67km civarı güneyde olan deaşın etkisizleştirilmesi kendisine bırakılan Türkiye, oraya kadar hakimiyet sağlama konumunda.

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