0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: Şehitlerimiz var

Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 12:35
Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: Şehitlerimiz var

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:35
  1. Kilis
  2. Gaziantep Valiliği
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Gaziantep Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber
    1. Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden..
    2. Aydın'da 25 kaçak göçmen yakalandı
    3. Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son..
    4. Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı..
    5. Hamas'tan Türkiye'ye büyük destek!
    6. Kahramanmaraş'ta elma yüklü kamyon..
    7. Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden..
    8. Teröristlerden alçak tuzak!..
    9. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
    10. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
    11. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
    12. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
    13. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
    14. Piyasalar temkinli hareket ediyor
    15. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
    16. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
    17. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
    18. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
    19. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
    20. Canlı yayında keskin nişancıların..
    21. Plan yayımlandı: İşte hedef!
    22. Batıda işsiz kalma kapısı oldular
    23. Esed rejiminden YPG ile görüşme..
    24. Bankalar özendiriyor bilinçsiz..
    25. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat..
    26. Stajyer emeklilikte son durum
    27. Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı..
    28. Ormanları yakan teröristler yakalandı
    29. Fırat'ın doğusu için yüzlercesi..
    30. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!