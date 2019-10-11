0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik'e PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 12:35
Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

Kaynak: İHA

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:35
  1. Kilis
  2. Gaziantep Valiliği
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Gaziantep Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

  • Dede Dede 21 dk önce
    Kafirlere fırsat verme YA RAB mehmetçiklerimizi sen koru YA RAB

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal'dan şaşırtan açıklama
  1. PKK'ya övgüler dizen Fatih..
  2. Putin'den skandal Barış Pınarı..
  3. Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından..
  4. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
  5. ALFEMO’ya dünya kalite ödülü!
  6. DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
  7. İstanbul Havalimanı Kütüphanesi bugün..
  8. THY’nin hedefi ilk 3’e girmek
  9. İstihdam seferberliği sonuç veriyor!..
  10. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
  11. Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden..
  12. Aydın'da 25 kaçak göçmen yakalandı
  13. Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son..
  14. Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı..
  15. Hamas'tan Türkiye'ye büyük destek!
  16. Kahramanmaraş'ta elma yüklü kamyon..
  17. Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden..
  18. Teröristlerden alçak tuzak!..
  19. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
  20. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
  21. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
  22. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
  23. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
  24. Piyasalar temkinli hareket ediyor
  25. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
  26. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
  27. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
  28. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
  29. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
  30. Canlı yayında keskin nişancıların..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!