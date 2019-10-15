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Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden geldi. Dernek adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Mustafa Acar, devletin yanında ve emrinde olduklarını söyledi.

15 Ekim 2019 Salı 20:31
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

yeniakit.com.tr  Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden geldi.

Derneğin yönetim kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Mustafa Acar, devletin yanında ve emrinde olduklarını dile getirdi. Acar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"9 Ekim 2019 tarihinde Devletimizin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği "Barış Pınarı" askeri harekatımızda Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Başarılı bir harekat olunacağından Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.

Yedinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önem taşıyan bir harekattır. Terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine ve on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülke olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dilerken, K.Y.Ç Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları ile yurt içine yayılmış bulunan 43 şubemizin bütün mensuplarıyla birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Hükümetimizin, Bakanımızın, Genel Müdürümüzün, Valilerimizin, Emniyet Müdürlüklerimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Emeklilere verilecek bir göreve daima hazır olduğumuzu bir kere daha en derin ve içten bağlılığımızı ve saygılarımızı arz ederiz."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:31
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği

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