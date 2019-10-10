0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Dolar - euro kaç TL? Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla 10 Ekim 2019 günü dolar kuru ne kadar oldu? İşte Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarındaki son durum.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:07
Barış Pınarı Harekatı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harehatı' Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.

Kur, bu sabaha ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor.

TCMB Başkanı: Para politikasında temkinli duruş sürmeli

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, bugün Barış Pınarı Harekatı'na dair gelişmelerin takip edileceğini belirtirken teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:07
  1. Ordu
  2. Dolar
  3. doların satış fiyatı
  4. dolar paritesi
  5. Dolar kuru
  6. Dolar Düştü
  7. Dolar Ne Kadar
  8. barış pınarı
  9. Barış Pınarı Harekatı
  10. suriye
  11. ABD
  12. Euro
  13. ekonomi
  14. piyasa
  15. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den İngiliz vatandaşı DAEŞ teröristlerine özel muamele
    1. ABD'den İngiliz vatandaşı DAEŞ..
    2. Fatih Terim'in sabrı taştı revizyona..
    3. İzin kullanmayanlara ne kadar ücret..
    4. Erzincan gece vakti sallandı
    5. Paçavra Birgün, Barış Pınarı..
    6. Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a..
    7. Barış Pınarı Harekatı sonrası dolarda..
    8. Barış Pınarı Harekatı kapsamında..
    9. YPG yeni cephe için oraya saldırdı!
    10. TBMM Başkanı Şentop'tan NATO..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar,..
    12. ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD..
    13. Van'da 2 terörist öldürüldü
    14. 90 bin camide Fetih Suresi okundu
    15. 10.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
    17. ABD Başkanı Donald Trump: Obama..
    18. HÜDAPAR: Türkiye'nin bu müdahalesi bir..
    19. Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına..
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    21. 'Trump ve Erdoğan operasyonun..
    22. YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye..
    23. Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor
    24. Mehmetçiklerin ağlatan görüntüleri!..
    25. Mardin'in sınır ilçelerinde ve..
    26. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin..
    27. 'Türkiye, PKK/YPG'ye asla izin vermez'
    28. Şanlıurfa Valiliğinden basın..
    29. Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
    30. ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”