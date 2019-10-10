Barış Pınarı Harekatı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar Dolar - euro kaç TL? Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla 10 Ekim 2019 günü dolar kuru ne kadar oldu? İşte Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarındaki son durum.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harehatı' Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu. Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı. Kur, bu sabaha ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor. TCMB Başkanı: Para politikasında temkinli duruş sürmeli Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, bugün Barış Pınarı Harekatı'na dair gelişmelerin takip edileceğini belirtirken teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.