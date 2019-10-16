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Anket yapıldı! Barış Pınarı Harekatı'na vatandaştan büyük destek

Teröre karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, tüm Türkiye'yi adeta birleştirdi. Vatandaşlara "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?" diye soruldu. Ortaya çıkan sonuç ise milletin Mehmetçik'in yanında olduğunu gösterdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:49
Anket yapıldı! Barış Pınarı Harekatı'na vatandaştan büyük destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'yi birleştirdi.

2 bin 160 kişi ankete katıldı

Areda Survey'in anketinden, harekata yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2'si harekatın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığını söylüyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 73,3'ü harekatı 'savaş' değil 'terörle mücadele' olarak tanımlıyor.

Operasyonla iç güvenliğin sağlanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 74,5 olurken, katılımcıların yüzde 67,9'u hedefin PKK, yüzde 20,3'ü ABD olduğunu ifade ediyor.

Harekatı yüzde yüzde 46,5 'geç kalınmış', yüzde 28,8 'tam zamanında' buluyor.

"Gerek olması durumunda destek olmak için operasyona katılır mısınız?" sorusuna yüzde 77,8 'evet' cevabı verirken, yüzde 22,2 'hayır' çıktı.

Türk halkının yüzde 56,1'i 'Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz', yüzde 13,6'sı 'Amerika'yı karşımıza almamalıyız' diyor.

Barış Pınarı'nı kınayan Arap Birliği'ne tepki gösterenlerin oranı ise yüzde 80'i geçiyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:49
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. anket

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  • tuğrultuğrul18 dk önce
    Ankete göre bu ülkede % 22;2 hain, kripto barınıyor.

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